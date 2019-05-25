В Пензенской области депутата задержали за попытку сжечь односельчанина

Депутат сельсовета Белинского района задержан по обвинению в попытке сжечь односельчанина, облив его соляркой. Об инциденте сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Пензенской области.

Как уточняется, между 55-летним обвиняемым и его жертвой долгое время происходили конфликты и 17 апреля депутат попытался убить односельчанина "особо жестоким способом".

— Воспользовавшись тем, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник облил его ноги соляркой и поджёг потерпевшего, — отметили в заявлении ведомства.

По предварительным данным, в результате инцидента мужчина был госпитализирован с термическими ожогами.

В настоящее время региональным управлением СКР возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Назначены судебные химические и биологические экспертизы.