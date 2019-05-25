Военнослужащего ВМС США приговорили к трём годам тюрьмы за шпионаж

Унтер-офицер, поддерживающий связь с российским предприятием "Севмаш", намеревался раскрыть секретную информацию журналистам.

Военнослужащего ВМС США Стивена Келлогга, обвинённого в попытке раскрытия секретной информации о ядерных установках боевых кораблей, приговорили к трём годам тюремного заключения после того, как он признал себя виновным. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Управления уголовных расследований ВМС США Джеффа Хьюстона.

По его словам, Келлогг хотел обнародовать данные о нарушениях в ВМС США, которые также планировал передать в Россию.

Согласно предоставленным суду документам, 26-летний унтер-офицер ВМС США, служивший электромехаником по обслуживанию ядерных реакторов, поддерживал связь с российским кораблестроительным предприятием "Севмаш". Подробности пока не приводятся.

Стивена Келлогга уволили с военной службы с лишением прав и привилегий и с понижением в звании.