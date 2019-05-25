СМИ: В венесуэльском изоляторе в ходе драки погибло 29 человек

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СМИ: В венесуэльском изоляторе в ходе драки погибло 29 человек

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Фото © Pixabay

По меньшей мере 29 заключённых погибли в ходе беспорядков в полицейском изоляторе в венесуэльском штате Португеса. Об инциденте сообщает газета El Nacional.

По предварительным данным, сообщения о стрельбе в изоляторе начали поступать с утра 24 мая.

Как уточняется, в ходе бунта заключённых пострадали 19 сотрудников правоохранительных органов.

Для устранения беспорядка в изолятор направили представителей полиции и Национального управления по борьбе с вымогательствами и похищениями.

Власти пока никак не прокомментировали инцидент.

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