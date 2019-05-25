США продадут оружие арабским странам на $8,1 млрд

В Вашингтоне отмечают, что задержка поставок может привести к проблемам из-за нестабильности в регионе.

Администрация президента Дональда Трампа решила без одобрения Конгресса США осуществить продажу вооружения арабским странам на сумму $8,1 млрд для "сдерживания иранской агрессии". Об этом сообщается в заявлении Майка Помпео.

— Сегодня я поручил департаменту немедленно завершить работу над официальными уведомлениями о 22 незавершённых сделках на поставку оружия в Иорданию, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию на общую сумму около 8,1 миллиарда долларов, на сдерживание агрессии Ирана и создание потенциала для самообороны партнёров, — говорится в заявлении госсекретаря.

Помпео подчеркнул, что задержка поставок может привести к ухудшению состояния систем вооружения, чего нельзя допустить, отправляя дело на долгие слушания в Конгресс США.

Также дипломат добавил, что рассчитывал воспользоваться чрезвычайным правом лишь единожды, не намереваясь им злоупотреблять, как это делали в администрации предыдущих президентов.