Прокуратура не исключает версии "террористического сговора" при взрыве в Лионе

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Прокуратура не исключает версии "террористического сговора" при взрыве в Лионе

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Фото © Twitter / Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône‏

Министр юстиции подчёркивает, что пока рано квалифицировать происшествие как теракт.

Прокуратура расследует обстоятельства взрыва в Лионе, в результате которого пострадало не менее 13 человек, предполагая в качестве версии "террористический сговор". Эту информацию передаёт радио France Info, ссылаясь на слова министра юстиции Франции Николь Беллубэ.

Подразделение прокуратуры Парижа, ответственное за борьбу с терроризмом, открыло расследование по статье "террористический сговор", но нужно дождаться результатов расследования, порученного управлению судебной полиции, — заявила министр юстиции.

Также Беллубэ подчеркнула, что пока рано квалифицировать происшествие как теракт, добавив, что подозреваемый ещё на свободе.

Напомним, что тринадцать человек было ранено при взрыве свёртка на улице Виктора Гюго в Лионе. Также опубликовано фото возможного виновника взрыва.

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