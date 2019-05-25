В Мексике нашли пять сгоревших тел в автомобиле

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В Мексике нашли пять сгоревших тел в автомобиле

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Фото © Twitter / La Crónica de Hoy

Пять сгоревших тел обнаружили 24 мая в салоне автомобиля в мексиканском штате Мичоакан. Об этом пишет интернет-портал Excelsior.

Как уточняется, о загоревшемся автомобиле в полицию сообщили водители, проезжавшие по дороге между городами Уруапан и Лос-Рейес.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили два сгоревших тела в салоне машины и ещё три — в багажнике.

В Генпрокуратуре Мексики отметили, что тела обгорели на 80 процентов и для того, чтобы установить личности погибших, потребуется провести экспертизу.

По предварительным данным, недалеко от места, где был обнаружен автомобиль, 22 мая произошёл конфликт между двумя преступными группировками.

В ходе столкновения 10 человек были убиты, ещё трое получили ранения.

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