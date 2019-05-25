Билан не исключил, что может ещё раз представить Россию на Евровидении

Певец Дима Билан заявил, что может поехать на Евровидение в третий раз.

— Вполне возможно, если вы настоите, то я поеду, почему нет. Спорт. Весело, — заявил он в передаче "Вечерний Ургант".

Как писал Лайф, музыкальный конкурс Евровидение-2019 завершился победой исполнителя от Нидерландов Дункана Лоуренса. Представлявший Россию Сергей Лазарев занял третье место.

Напомним, в прошлом Билан дважды участвовал в международном песенном конкурсе и победил в 2008 году.