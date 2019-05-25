СМИ: Полёты Boeing 737 MAX возобновят позже из-за дополнительных проверок

Полёты самолётов Boeing 737 MAX возобновятся на несколько месяцев позднее из-за предстоящих проверок предыдущих моделей лайнеров линейки 737, пишет газета The Wall Street Journal.

Как уточняется, Федеральное авиационное управление не сомневается в безопасности более ранних моделей, однако считает необходимым проверить действия пилотов при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Полученные данные могут позволить окончательно удостовериться в безопасности лайнеров 737 MAX.

По предварительным данным, ФАУ планирует внести изменения в процедуру подготовки пилотов к эксплуатации самолётов семейства 737.

Ранее СМИ сообщили, что полёты самолётов Boeing 737 MAX на территории Соединённых Штатов будут возобновлены к концу июня.

Напомним, в марте 2019 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании "Эфиопские авиалинии" со 157 людьми на борту потерпел крушение. В ноябре прошлого года такой же борт рухнул в Индонезии, тогда погибло 189 человек.

После этого около 20 стран закрыли воздушное пространство для пролёта самолётов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В ходе расследований причин инцидентов были обнаружены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением недочётов и обновляет программу обучения пилотов.