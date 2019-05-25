Глава ПАСЕ выразила сочувствие пострадавшим от взрыва в Лионе

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье выразила слова сочувствия пострадавшим от взрыва во французском Лионе и их родным.

— Я хотела бы выразить сочувствие и солидарность раненым и их семьям, а также народу Лиона и французским властям. Кто бы ни нёс ответственность за этот взрыв, мы вместе будем сопротивляться их попытке создать страх и разделение — путём развития демократического и единого общества, — говорится в заявлении Паскье, опубликованном на сайте ассамблеи.

Как сообщал Лайф, тринадцать человек было ранено при взрыве свёртка на улице Виктора Гюго в Лионе. Произошедшее расследуют как попытку умышленного убийства. Ранее в Сети опубликовали фото предполагаемого виновника преступления.