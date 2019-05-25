Суд в Приднестровье приговорил экс-чиновников команды Шевчука к тюрьме

Решение вынесено заочно, поскольку фигуранты дела в данный момент покинули республику и находятся в розыске.

Экс-премьер Приднестровья Татьяна Туранская и три министра из команды бывшего президента республики Тираспольским городским судом приговорены заочно к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает телеканал "Первый Приднестровский".

Экс-чиновников признали виновными в превышении должностных полномочий, а именно в незаконном удержании 30% зарплат и пенсий в 2015 году. Приговор имеет заочный характер, так как осуждённые покинули Приднестровье и находятся в розыске.

— Им назначено наказание каждой по 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти ПМР сроком на 4 года, — заявил начальник управления Прокуратуры ПМР Александр Старожук.

По его словам, экс-премьер Приднестровья Татьяна Туранская, вице-премьер Майя Парнас, министр финансов Елена Гиржул и министр по социальной защите и труду Оксана Буланова лишены государственных наград.

Напомним, что экс-президент Шевчук, руководивший ПМР с 2011 по 2016 год, покинул территорию республики в 2017 году, когда был объявлен в розыск, а в декабре 2018 года был приговорён к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.