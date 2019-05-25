В России модернизируют системы залпового огня "Град"

Советские реактивные системы залпового огня "Град" будут модернизированы до новейших "Торнадо-Г". Об этом РИА "Новости" рассказал заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

— Не так давно принята на вооружение новая система РСЗО "Торнадо-Г". Там процессы автоматизированы максимально. Сегодня на базе научно-технического задела, который получен при создании этой системы, уже реализуется проект по модернизации БМ-21 "Град" до уровня "Торнадо-Г", — заявил Кочкин.

Отметим, что РСЗО "Град" предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, а также небронированной техники и бронетранспортёров.

Ранее Лайф рассказывал, что в России на вооружение были приняты первые системы залпового огня "Торнадо-С".