В России модернизируют системы залпового огня "Град"

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В России модернизируют системы залпового огня "Град"

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Фото © РИА "Новости" / Георгий Зимарев

Советские реактивные системы залпового огня "Град" будут модернизированы до новейших "Торнадо-Г". Об этом РИА "Новости" рассказал заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

Не так давно принята на вооружение новая система РСЗО "Торнадо-Г". Там процессы автоматизированы максимально. Сегодня на базе научно-технического задела, который получен при создании этой системы, уже реализуется проект по модернизации БМ-21 "Град" до уровня "Торнадо-Г", — заявил Кочкин.

Отметим, что РСЗО "Град" предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, а также небронированной техники и бронетранспортёров.

Ранее Лайф рассказывал, что в России на вооружение были приняты первые системы залпового огня "Торнадо-С".

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