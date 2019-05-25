СМИ: Кейт Миддлтон нарушила протокол, поцеловав Елизавету II

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СМИ: Кейт Миддлтон нарушила протокол, поцеловав Елизавету II

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Фото © Twitter / Kensington Palace

Поклонники королевской семьи раскритиковали Кейт Миддлтон, обвинив в нарушении протокола из-за поцелуя, пишет газета The Mirror.

Как уточняется, внимание общественности привлекло тёплое приветствие герцогини Кембриджской и королевы Елизаветы II во время мероприятия Chelsea Flower Show.

На обвинения отреагировал Грант Гарольд, бывший королевский дворецкий и эксперт по этикету.

В своём твиттере он отметил, что нарушения протокола не было, так как членам королевской семьи разрешается приветствовать друг друга поцелуем.

Герцогиня Кембриджская не нарушила Королевский протокол, поцеловав королеву. Члены королевской семьи иногда целуются перед поклоном или реверансом, — подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщали, что Миддлтон задумалась о четвёртом ребёнке.

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