СМИ: Кейт Миддлтон нарушила протокол, поцеловав Елизавету II

Поклонники королевской семьи раскритиковали Кейт Миддлтон, обвинив в нарушении протокола из-за поцелуя, пишет газета The Mirror.

Как уточняется, внимание общественности привлекло тёплое приветствие герцогини Кембриджской и королевы Елизаветы II во время мероприятия Chelsea Flower Show.

На обвинения отреагировал Грант Гарольд, бывший королевский дворецкий и эксперт по этикету.

В своём твиттере он отметил, что нарушения протокола не было, так как членам королевской семьи разрешается приветствовать друг друга поцелуем.

To clarify and put this discussion to bed, The Duchess of Cambridge did not breach Royal Protocol when kissing the Queen. Royals on occasions will kiss before a bow or curtsy. #RoyalEtiquette pic.twitter.com/ma6wC4yxbF — The Royal Butler (@TheRoyalButler) May 24, 2019

— Герцогиня Кембриджская не нарушила Королевский протокол, поцеловав королеву. Члены королевской семьи иногда целуются перед поклоном или реверансом, — подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщали, что Миддлтон задумалась о четвёртом ребёнке.