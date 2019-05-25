Британка перенесла 30 ампутаций за шесть лет

Жительнице британского города Бристоль Саре Кокс сделали 30 ампутаций за шесть лет из-за редкой болезни. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
В 17 лет у девушки обнаружили болезнь Рейно, нарушающую кровообращение. В холоде её руки становились фиолетовыми и немели, в связи с чем в 2013 году Кокс ампутировали первую фалангу. В течение шести последующих лет ей пришлось перенести удаление ногтей, фаланг пальцев на руках и ногах.
— Моё кровообращение ухудшается, я предупреждена хирургами-ортопедами, что есть риск ампутации ниже колена, если болезнь продолжит прогрессировать, — заявляет Кокс.
В 2014 году женщине диагностировали интерстициальное заболевание лёгких: орган оказался настолько плох, что при ходьбе Кокс начинала задыхаться. С тех пор ей приходится по большей части передвигаться на инвалидном кресле.
Болезнь Рейно, в основе которой, предположительно, лежит генетическая предрасположенность, относится к редким заболеваниям, поражающим пальцы рук и ног, вызывая чувство онемения в результате воздействия холодной температуры или стресса. При данных факторах мелкие артерии сужаются, не позволяя крови поступать в поражённые участки.
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