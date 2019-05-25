Названа стоимость создания ракеты "Рокот-2" без украинских комплектующих

Стоимость создания новой лёгкой ракеты-носителя "Рокот-2" без украинских комплектующих составит 3,4 миллиарда рублей, отметили эксперты Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.

В материалах центра отмечается, что до 2028 года есть возможность осуществить более 40 запусков.

Как уточняет РИА "Новости", на создание отечественной системы управления потребуется 690 миллионов рублей.

На разработку разгонного блока и подготовку к серийному производству уйдёт 1,45 миллиарда рублей, усовершенствование технического и стартового комплексов на космодроме Плесецк обойдётся в 450 миллионов рублей, а подготовка к первому запуску и его совершение — в 750 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Центр Хруничева занимается созданием ракеты "Рокот-2" с российской системой управления. В предыдущей модели использовалась система управления украинского производства.