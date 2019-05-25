На Бали произошло извержение вулкана Агунг

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На Бали произошло извержение вулкана Агунг

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На острове Бали произошло извержение вулкана Агунг. Об этом сообщает AP со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии.

Отмечается, что извержение продолжалось около четырёх с половиной минут. В результате поток лавы распространился на расстояние около трёх километров.

При этом местные власти не стали объявлять о повышении уровня опасности в районе извержения. Кроме того, сразу четыре рейса, следовавшие на остров, были переведены в другие аэропорты из-за выбросов вулканического пепла.

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