На Бали произошло извержение вулкана Агунг

Bali's Mount Agung erupts again and causes some flight cancellations https://t.co/2dxop6soi0— # (@freelancer1a2b) 25 мая 2019 г.
На острове Бали произошло извержение вулкана Агунг. Об этом сообщает AP со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии.
Отмечается, что извержение продолжалось около четырёх с половиной минут. В результате поток лавы распространился на расстояние около трёх километров.
При этом местные власти не стали объявлять о повышении уровня опасности в районе извержения. Кроме того, сразу четыре рейса, следовавшие на остров, были переведены в другие аэропорты из-за выбросов вулканического пепла.
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