На Бали произошло извержение вулкана Агунг

Bali's Mount Agung erupts again and causes some flight cancellations https://t.co/2dxop6soi0 — # (@freelancer1a2b) 25 мая 2019 г.

На острове Бали произошло извержение вулкана Агунг. Об этом сообщает AP со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии.

Отмечается, что извержение продолжалось около четырёх с половиной минут. В результате поток лавы распространился на расстояние около трёх километров.

При этом местные власти не стали объявлять о повышении уровня опасности в районе извержения. Кроме того, сразу четыре рейса, следовавшие на остров, были переведены в другие аэропорты из-за выбросов вулканического пепла.