Эксперты: Стоимость красной икры в российских магазинах снизилась

Рекордный улов лососёвых в 2018 году стал причиной снижения стоимости красной икры в российских магазинах, однако ситуация может измениться к осени. Такое мнение озвучили в аналитическом агентстве "Рыбсеть" и во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

Глава агентства "Рыбсеть" Полина Кирова также отметила неоднозначность цен на икру лососёвых, подчеркнув, что обычно они "уравниваются" ближе к осени.

Как уточняется, в 2018 году объём добычи тихоокеанских лососей составил 676 тысяч тонн.

Это позволило произвести 22 тысячи тонн красной икры.

— Рекордный улов лососёвых не мог не отразиться на стоимости красной икры: оптовые цены на неё в прошлом году снизились более чем на 30%, — цитирует главу ВАРПЭ Германа Зверева РИА "Новости".

По мнению эксперта, в этом году ситуация не изменилась, однако давать какие-либо прогнозы в отношении цен на икру сложно из-за множества факторов, которые на них влияют.