Россияне стали чаще заменять дорогой алкоголь водкой и пивом

Спрос на коньяк, виски и шампанское по сравнению с прошлым годом снижается и имеет тенденцию к ещё большему падению.

В России с начала 2019 года снижается спрос на вино и дорогостоящие алкогольные напитки, которым граждане предпочитают дешёвые пиво и водку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования Rate&Goods по поиску и выбору товаров в Интернете.

— Мы видим, что россияне стали экономить на алкоголе. Дорогие напитки: виски, коньяк — покупают всё меньше, вместо вина отдают предпочтение более демократичному пиву, — рассказал генеральный директор Rate&Goods Роман Майстер.

Сервис добавляет, что в этом году не наблюдался рост продаж шампанского на Восьмое марта, хотя на этот день обычно приходится второй после Нового года потребительский пик.

Согласно информации исследования, лидерство в алкогольном сегменте удерживает пиво и спрос на него всё продолжает расти. В конце минувшего года он составлял 55,4%, а в конце первого квартала этого года — уже 63,2%, в апреле спрос вырос ещё на процент.

На втором месте — вино, потребность в котором снижается: на конец 2018 года — 18,3%, в первом квартале — 15,5%, в апреле — 15%.

Спрос на водку остаётся стабильным: порядка 10% от всего объёма закупаемой алкогольной продукции — в отличие от виски (с 2,4% до 1,4%), коньяка (с 4,5% до 3,5%) и шампанского (с 4,1% до 1,3%).

По мнению Майстера, спрос на дорогие алкогольные напитки продолжит падать, поскольку это то, на чём люди вынуждены экономить.

Исследование сервиса проведено на основе анализа 700 тысяч чеков пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Казани, Уфы, Челябинска и Новосибирска.