По его мнению, сегодня Киеву необходимо воевать за каждого человека на полуострове.

После поездки в Крым в 2010 году новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что никогда больше туда не вернётся. Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

Он также выразил мнение, что Незалежная потеряла Крым "задолго до 2014 года".

— Это был плохой остаток Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором. Я себе задавал вопрос: "Я на Украине?" Я не понимал, где я нахожусь, — заявил Хомчак.

По его мнению, сегодня Киеву необходимо воевать за каждого человека на полуострове и за то, что у него в голове.

Полуостров Крым по итогам законного референдума 2014 года входит в состав России, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит. Об этом неоднократно напоминали в Москве. Впрочем, Украина и ряд стран Запада при любой возможности пытаются это опровергнуть.