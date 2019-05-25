В Росгвардии рассказали, как безопасно отметить последний звонок

В целях безопасности выпускникам следует сообщать родителям о своём местонахождении и планах, пользоваться гаджетами для поиска потерявшихся и не бояться обращаться в правоохранительные органы в случае ЧП. Об этом представители Росгвардии сообщили РИА "Новости".

Представители ведомства также порекомендовали школьникам оставлять родителям контакты друзей, с которыми собираются отмечать, а также информировать их о продолжительности праздника.

Кроме того, они напомнили о важности своевременного обращения к сотрудникам правоохранительных органов в случае исчезновения людей во время празднования.

Также представители Росгвардии обратились с просьбой адекватно воспринимать введение дополнительных мер безопасности, таких как усиленные досмотровые мероприятия, проверка документов и ограничение движения на дорогах.

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