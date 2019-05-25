Глава НАТО рассказал о принятии новой стратегии из-за "ядерной угрозы" от России

НАТО примет новую военную стратегию альянса впервые за десятилетия из-за "ядерной угрозы" со стороны России. Об этом глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Welt am Sonntag.
— На этой неделе наши военные эксперты приняли решение о новой военной стратегии для альянса, — рассказал Столтенберг.
Он рассказал, что этому поспособствовала не только "угроза" от России, но и различные вызовы, с которыми альянс сталкивается на востоке и юге. В этой связи Столтенберг отметил, что необходимо быть постоянно готовыми.
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