В Дагестане произошло два землетрясения за ночь

В Республике Дагестан за ночь зафиксировали два землетрясения. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Первые толчки произошли в 01:34 с магнитудой 4,4.
— На территории республики зафиксированы колебания земной коры, эпицентр в пяти километрах от населённого пункта Халимбекаул Буйнакского района, на глубине 10 километров, — говорится в сообщении.
Второе землетрясение магнитудой 2,3 зафиксировано в 2:44.
Его эпицентр находился на глубине один километр и на расстоянии 3,5 километра от населённого пункта Халимбекаул.
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