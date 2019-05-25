В Дагестане произошло два землетрясения за ночь

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В Дагестане произошло два землетрясения за ночь

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Фото © Flickr/viviandnguyen

Первые колебания земной коры зафиксированы в 1:34 в пяти километрах от ближайшего населённого пункта.

В Республике Дагестан за ночь зафиксировали два землетрясения. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Первые толчки произошли в 01:34 с магнитудой 4,4.

На территории республики зафиксированы колебания земной коры, эпицентр в пяти километрах от населённого пункта Халимбекаул Буйнакского района, на глубине 10 километров, — говорится в сообщении.

Второе землетрясение магнитудой 2,3 зафиксировано в 2:44.

Его эпицентр находился на глубине один километр и на расстоянии 3,5 километра от населённого пункта Халимбекаул.

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