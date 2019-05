Данные 885 млн пользователей страховой компании США были в открытом доступе

Уязвимость заключалась в том, что любой желающий мог поменять цифру в адресе файлов, чтобы получить информацию о клиенте организации.

Как минимум 885 млн записей клиентов First American Financial Corporation нашлось в свободном доступе. Об этом сообщает газета The New York Times.

По информации страховой организации, уязвимость в системе хранения привела к тому, что любой желающий мог получить доступ к номерам социального страхования, данным банковских счетов, водительским правам, а также ипотечным и налоговым записям клиентов, воспользовавшихся её услугами за последние 16 лет. Для этого всего лишь необходимо было поменять одну цифру в адресе файлов. Газета уточняет, что сейчас недочёт исправлен.

— Сейчас мы изучаем, был ли нанесён какой-либо ущерб безопасности информации наших клиентов, — заявляет компания. — Пока мы не проведём полную проверку, от нас не последует каких-либо комментариев.

Согласно поступившим данным, уязвимость в системе хранения обнаружил независимый журналист и эксперт по информационной безопасности Брайен Кребс, который ранее обнародовал факт, что "Фейсбук" в течение многих лет хранил пароли сотен миллионов пользователей в незашифрованном виде.