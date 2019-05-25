В Британии девятилетний мальчик погиб из-за упавшего шкафчика

В Великобритании девятилетний мальчик умер из-за упавшего на него шкафчика в раздевалке школы. Об инциденте пишет газета Daily Mail.

Как уточняется, школьник посещал занятия по плаванию в школе Great Baddow High School в графстве Эссекс.

По предварительным данным, мальчик упал со шкафчика, который затем придавил его и причинил серьёзные травмы.

Ребёнок был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.