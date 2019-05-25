Названа причина смерти манекенщика из Бразилии прямо на подиуме

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Названа причина смерти манекенщика из Бразилии прямо на подиуме

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Причиной смерти бразильского манекенщика Талеса Соареса стал синдром внезапной сердечной смерти (ВСС). Об этом сообщает The Sun.

Смерть наступила непосредственно из-за отёка лёгкого вследствие развития синдрома. При этом алкоголя или наркотиков в крови Соареса обнаружено не было.

С результатами данного обследования не согласны родственники умершего, которые напоминают, что Соарес регулярно проходил медицинское обследование.

Напомним, манекенщик скончался на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу.

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