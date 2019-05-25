Трамп рассматривает вопрос о помиловании нескольких военных преступников

Дональд Трамп рассматривает возможность помилования "одного-двух" солдат, обвиняемых в совершении военных преступлений. О своих намерениях политик рассказал журналистам в Белом доме.

Как уточняется, широкий жест президент США планирует совершить 27 мая в День поминовения, в который принято почитать память погибших американских солдат.

— Некоторые из этих солдат — люди, которые долго и упорно сражались. Мы учим их, как стать великими бойцами, но порой с такими людьми обходятся очень жестоко, — отметил американский лидер.

При этом он не назвал имена тех, кого планирует помиловать.