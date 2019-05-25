Венесуэла в мае увеличила поставки нефти на Кубу почти в 4 раза

Подобный рост экспорта чёрного золота связан с тем, что нефтегазовая компания страны подверглась ущемлению со стороны Штатов.

Венесуэла в мае увеличила в четыре раза поставки нефти и нефтепродуктов на Кубу в связи с ограничением экспорта в другие страны из-за санкций США. Об этом сообщает агентство S&P Global Platts со ссылкой на венесуэльскую госкомпанию PDVSA.

— Санкции США против PDVSA затруднили выход венесуэльских углеводородов на международный рынок, поэтому Cubametales была обеспечена дополнительными объёмами по сравнению с изначально согласованными, — говорится в одном из документов организации.

В соответствии с документами, с начала мая PDVSA поставила 1,4 млн баррелей нефти и её продуктов кубинской компании Cubametales по сравнению с 355 тысячами баррелей за прошлый месяц.

По соглашению стран Венесуэла поставляет на Кубу нефть и продукты её переработки в обмен на товары и услуги полуострова.

Как сообщал Лайф, США 28 января ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. 15 февраля в санкционный список включили министра нефти Венесуэлы Мануэля Кеведо, а 5 апреля Вашингтон ввёл санкции против предприятий нефтяного сектора республики.