Менее 10% россиян боятся увольнения с работы

Ещё меньше оказалось тех, кто боится невыплаты зарплаты или нестабильности в компании.

Лишь 7% россиян боятся возможного увольнения с работы. Такие данные следуют из результатов опроса сервиса Superjob, которые оказались в распоряжении ТАСС.

— В Superjob выяснили, что самая распространённая фобия россиян, имеющих работу, — боязнь увольнения. Ей подвержены 7% опрошенных, — говорится в сообщении.

При этом тех, кто опасается нестабильности в компании или же невыплаты заработной платы оказалось ещё меньше — 3%, а коллектива и начальства опасаются только 2% респондентов.

Также выяснилось, что сразу 68% опрошенных не привержены каким-либо страхам, связанным с работой. Любопытно, но в течение пяти лет число таковых работников увеличилось с 62% до 68%.