Синоптики обещают небольшой дождь и до 23 градусов тепла в субботу

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Синоптики обещают небольшой дождь и до 23 градусов тепла в субботу

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Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 25 мая. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Как уточняется, днём жителей столицы ожидает от 21 до 23 градусов тепла, ночью показатель опустится до 13 градусов.

В ночное время суток синоптики обещают дождь и грозы.

В Подмосковье днём воздух прогреется от 20 до 25 градусов, ночью похолодает до десяти.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в последних числах мая в Москве может подняться до +30 °С, а среднесуточная температура в городе может даже превысить июльские значения.

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