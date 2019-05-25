Синоптики обещают небольшой дождь и до 23 градусов тепла в субботу

Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 25 мая. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.
Как уточняется, днём жителей столицы ожидает от 21 до 23 градусов тепла, ночью показатель опустится до 13 градусов.
В ночное время суток синоптики обещают дождь и грозы.
В Подмосковье днём воздух прогреется от 20 до 25 градусов, ночью похолодает до десяти.
Ранее сообщалось, что температура воздуха в последних числах мая в Москве может подняться до +30 °С, а среднесуточная температура в городе может даже превысить июльские значения.
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