Болтон: Встреча Абэ с Ким Чен Ыном поможет решить ядерную проблему КНДР

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном поможет решить ключевые вопросы между странами.

— Это будет во многом способствовать решению ядерной и ракетной проблемы Северной Кореи и проблемы насильно удерживаемых там японских граждан, — цитирует политика агентство Kyodo.

Кроме того, Болтон подчеркнул, что считает недавние пуски Пхеньяна нарушением резолюций ООН.

Он добавил, что Вашингтон всегда готов к проведению ещё одной встречи на высшем уровне с Пхеньяном.

Ранее сообщалось, что Болтон отправился в Японию в преддверии визита американского лидера Дональда Трампа, который будет находиться в Стране восходящего солнца с 25 по 28 мая.