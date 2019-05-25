Канье Уэст заявил о травле сторонников Трампа

Рэпер обвинил оппозицию в том, что она называет избирателей нынешнего президента США "врагами Америки".

Американский рэпер Канье Уэст в интервью с Дэвидом Леттерманом рассказал о своей поддержке президента США. Об этом пишет The Variety.

Согласно мнению музыканта, с избирателями, голосовавшими за Дональда Трампа, обращаются как с "врагами Америки". Его оппонент подчёркивает, что президент США не помогает тем, кто за него голосует. На что Уэст отвечает вопросом: "Вас когда-нибудь избивали в средней школе за ношение не той шапки?".

— Либералы издеваются над теми, кто поддерживает Трампа! — заявил рэпер в дальнейшей дискуссии, откликаясь на вопрос о том, кто же сейчас настоящие хулиганы в США.

Напомним, что после того, как на Канье Уэста обрушилась волна критики из-за его поддержки Дональда Трампа, он заявил, что его использовали и пообещал дистанцироваться от политики.