Лайф публикует фото с места ДТП на Ленинградском шоссе

В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места ДТП с участием трёх легковых автомобилей и грузовика на Ленинградском шоссе в Подмосковье, где погибли три человека.

На кадрах видно, как внедорожник Suzuki оказался почти полностью смятым за грузовиком Hyundai. Также видно, как в другую сторону отбросило автомобиль Renault.

Напомним, страшная авария произошла на 47-м км Ленинградского шоссе. В результате ДТП погибли три человека, ещё один пострадал.