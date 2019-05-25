Лайф публикует фото с места ДТП на Ленинградском шоссе

Читайте также

Лайф публикует фото с места ДТП на Ленинградском шоссе

12

Фото © L!FE

В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места ДТП с участием трёх легковых автомобилей и грузовика на Ленинградском шоссе в Подмосковье, где погибли три человека.

<p>Фото © L!FE</p>

На кадрах видно, как внедорожник Suzuki оказался почти полностью смятым за грузовиком Hyundai. Также видно, как в другую сторону отбросило автомобиль Renault.

<p>Фото © L!FE</p>

Напомним, страшная авария произошла на 47-м км Ленинградского шоссе. В результате ДТП погибли три человека, ещё один пострадал.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×