В ДТП с машиной для ремонта дорог в Челябинске погибли два человека

В Челябинске в результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen и машины для ремонта дорог погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы городского ГИБДД.

Отмечается, что сначала легковушка сбила пешехода, а затем врезалась в БЦМ (машину для ремонта дорог). В результате аварии погибли пешеход и пассажир Volkswagen. Ещё два пассажира госпитализированы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Лайф рассказывал о смертельном ДТП на Ленинградском шоссе в Подмосковье, где погибли три человека.