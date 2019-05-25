Роспотребнадзор провёл консультации по профилактике клещевых инфекций

Роспотребнадзор с 1 по 15 мая провёл около 52 тысяч консультаций в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевых инфекций. О результатах сообщается на сайте ведомства.

Там отметили, что 8605 обращений касались вопросов действий при присасывании клеща, а 6283 — по графику и количеству лабораторий, которые исследуют клещей. По диагностике клещевого энцефалита и получению медицинской помощи было дано 5424 консультации.

Россияне также обращались на горячую линию Роспотребнадзора по вопросам индивидуальной профилактики, а также иммунизации.

Как сообщалось ранее, врачам на укусы клещей пожаловалось более 1,4 тысячи москвичей, а привилось от клещевого энцефалита свыше 1,7 миллиона россиян.