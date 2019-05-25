Макгрегор получил травму на тренировке

Экс-чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор травмировал руку во время интенсивных тренировок и спаррингов. Фотографию, на которой у него загипсована рука, спортсмен выложил в своём инстаграме.
— Интенсивные тренировки и спарринг-сессии, я всегда иду до конца. Получаю травму и иду дальше!... Меня ничто не остановит, — написал ирландец.
Ранее Лайф писал, что Макгрегор резко отреагировал на новость о том, что на турнире UFC в ОАЭ выступят шесть представителей Дагестана, назвав их "вонючими крысами".
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