Макгрегор получил травму на тренировке

Ирландский боец смешанных боевых искусств заявил, что всегда идёт до конца, несмотря ни на что.

Экс-чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор травмировал руку во время интенсивных тренировок и спаррингов. Фотографию, на которой у него загипсована рука, спортсмен выложил в своём инстаграме.

— Интенсивные тренировки и спарринг-сессии, я всегда иду до конца. Получаю травму и иду дальше!... Меня ничто не остановит, — написал ирландец.

Ранее Лайф писал, что Макгрегор резко отреагировал на новость о том, что на турнире UFC в ОАЭ выступят шесть представителей Дагестана, назвав их "вонючими крысами".