Три станции фиолетовой ветки московского метро закрыты до 26 мая

Три станции Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена — "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" — закрыты до 5:30 утра 26 мая. Об этом сообщается на странице столичной подземки в "Твиттере".
Закрыты станции #мосметро «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии (7). Пользуйтесь автобусами КМ. Составить удобный маршрут вам помогут сотрудники ЦОМП. Станции откроются в 5:30 26 мая. Приносим извинения за временные неудобства.— Московское метро (@MetroOperativno) 25 мая 2019 г.
Москвичам рекомендовано пользоваться автобусами КМ. Удобный маршрут помогут составить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.
— Приносим извинения за временные неудобства, — говорится в сообщении.
На странице столичной подземки также напомнили, что до 27 мая закрыт участок Филёвской линии от станции "Киевская" до станции "Кунцевская".
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