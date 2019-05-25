Три станции фиолетовой ветки московского метро закрыты до 26 мая

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Три станции фиолетовой ветки московского метро закрыты до 26 мая

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Фото © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

Три станции Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена — "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" — закрыты до 5:30 утра 26 мая. Об этом сообщается на странице столичной подземки в "Твиттере".

Москвичам рекомендовано пользоваться автобусами КМ. Удобный маршрут помогут составить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Приносим извинения за временные неудобства, — говорится в сообщении.

На странице столичной подземки также напомнили, что до 27 мая закрыт участок Филёвской линии от станции "Киевская" до станции "Кунцевская".

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