Валюха из "Сватов" рассказала о депрессии после окончания сериала

Татьяна Кравченко также добавила, что гордится исполненной ролью и не обидится, если какой-то поклонник назовет её Валентиной.

Актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая в сериале "Сваты" роль Валентины Будько, рассказала о депрессии после окончания съёмок. Её слова приводит StarHit.

— Я каждый раз очень ждала новых съёмок в "Сватах". Специально сидела на диетах, занималась спортом, ходила к косметологу. Помню, когда закончилась работа в сериале, у меня случилась настоящая депрессия, — рассказала актриса.

Кравченко призналась, что очень гордится сыгранной ролью и абсолютно не обидится, если какой-нибудь поклонник на улице назовет её Валентиной.

Последний сезон практически всеми любимого сериала "Сваты-6" вышел в 2012 году. Проект создавался усилиями украинской студии "Квартал-95", но из-за напряжённых отношений между Украиной и Россией съёмки пришлось приостановить. Уже в июле 2017 года появилась информация, что ведётся работа над продолжением сериала.