Пушков прокомментировал слова главы украинского Генштаба о "шоке" от Крыма

Сенатор Алексей Пушков напомнил новому начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку, что, когда Крым был в составе Украины, власти страны не развивали и не вкладывали в него деньги.

Новый глава Генштаба Украины Хомчак, получивший шок от Крыма в 2010, видно, забыл, что к тому времени Крым почти 20 лет был в составе независимой Украины, которая не вложила в него ни гривны и не развивала. Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком - вот что признал Хомчак. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 мая 2019 г.

Таким образом на своей странице в "Твиттере" он прокомментировал слова Хомчака, который заявил, что был шокирован поездкой на полуостров в 2010 году.

— Крым ничем не обязан Украине и был её пасынком — вот что признал Хомчак, — сказал Пушков.

Как сообщалось ранее, новый глава украинского Генштаба назвал Крым "плохим остатком Советского Союза".