Пушков прокомментировал слова главы украинского Генштаба о "шоке" от Крыма

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Пушков прокомментировал слова главы украинского Генштаба о "шоке" от Крыма

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Алексей Пушков. Фото © РИА "Новости" / Владимир Трефилов

Сенатор Алексей Пушков напомнил новому начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку, что, когда Крым был в составе Украины, власти страны не развивали и не вкладывали в него деньги.

Таким образом на своей странице в "Твиттере" он прокомментировал слова Хомчака, который заявил, что был шокирован поездкой на полуостров в 2010 году.

Крым ничем не обязан Украине и был её пасынком — вот что признал Хомчак, — сказал Пушков.

Как сообщалось ранее, новый глава украинского Генштаба назвал Крым "плохим остатком Советского Союза".

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