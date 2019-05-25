В МИД РФ исключили возможность обмена Уилана на Бутину

Министерство иностранных дел России исключает возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы ведомства Сергея Рябкова.

По его словам, этот вопрос не поднимался, так как Уилану на данный момент не вынесли приговор. Рябков добавил, что предложения по обмену касались только Виктора Бута и Константина Ярошенко.

— Всё остальное, любые разговоры, что предлагали других персоналий, — это просто домыслы, ничего такого нет, — заявил замминистра.

Он отметил, что Москва готова на обмен Бута и Ярошенко, но с американской стороны к этой схеме интереса нет.

Напомним, Вашингтон обвинил гражданку России Марию Бутину во вмешательстве в политику США путём лоббирования интересов РФ. Россиянку приговорили к восемнадцати месяцам тюрьмы.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". У него оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Британии. Уилану, у которого нашли документы с гостайной, грозит до 20 лет лишения свободы. Американец находится под арестом.