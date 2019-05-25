Машина влетела в остановку в Нижнем Новгороде, есть погибший и раненые

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Машина влетела в остановку в Нижнем Новгороде, есть погибший и раненые

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Фото: © Vk.com/Автозавод. Нижний Новгород

Утром 25 мая машина врезалась в автобусную остановку в Нижнем Новгороде. По предварительной информации, погиб один человек и пятеро пострадали. Об том сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

— 25 мая около 8:20 утра на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы водитель автомобиля иностранного производства, 1995 года рождения, не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта, — говорится в сообщении.

В результате погибла женщина 1952 года рождения, ещё пятеро горожан обратились за помощью к медикам.

По данному факту проводится проверка.

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