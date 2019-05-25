В Крыму стали предоставлять услуги международного роуминга

Крупнейший оператор мобильной связи в Крыму — компания "К Телеком" — начал предоставлять услуги международного роуминга, заключив соглашения с тремя странами. Об этом рассказал гендиректор компании Владимир Зайцев.

— По понятным политическим причинам, связанным с санкциями в отношении Крыма, я не могу назвать эти страны, иначе они тоже могут попасть под санкции. А так их граждане приезжают сюда, пользуются связью, приезжают со своими сим-картами, и они работают, — заявил Зайцев ТАСС.

Он подчеркнул, что компания готова к заключению договоров с операторами связи из любых стран. В случае подписания таких соглашений иностранные граждане смогут без проблем пользоваться своими сим-картами на полуострове.

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму будет отменён национальный роуминг. Власти полуострова заявили, что республика полностью готова к этому.