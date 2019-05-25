Тренер сборной Финляндии назвал Россию фаворитом в полуфинале ЧМ

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен назвал россиян фаворитами в грядущем полуфинальном матче чемпионата мира. Однако он заявил, что сборной РФ будет тяжело в матче с финнами из-за психологического давления.

— Сборная России является фаворитом, и если она проиграет, то не будет чувствовать себя хорошо дома. Мы тоже хотим выиграть золото, но на игроков сборной России больше давления. Я знаю русский менталитет, — цитирует ТАСС наставника финской команды.

Ялонен добавил, что предстоит "не дружеская игра, а тяжёлый матч".

Напомним, сборные России и Финляндии встретятся в полуфинальном матче ЧМ в субботу, 25 мая, начало — в 16:15 мск. Ранее Лайф выяснял, каковы шансы россиян против финнов.