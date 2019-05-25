Путин в День Африки заверил лидеров стран континента в поддержке

Глава российского государства отмечает, что африканские страны уверенно движутся по пути социально-экономического и научно-технического развития.

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и глав правительств африканских стран с Днём Африки. В телеграмме, которая размещена на сайте Кремля, он заверил партнёров во всемирной поддержке их усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и трансграничной преступностью.

По словам главы российского государства, африканские страны уверенно движутся по пути социально-экономического и научно-технического развития. Путин также выразил уверенность, что саммит Россия — Африка, запланированный на октябрь этого года в Сочи, послужит наращиванию дружественных и конструктивных отношений.

День Африки ежегодно отмечается 25 мая. Его также называют Днём африканской свободы и посвящают годовщине образования Организации африканского единства, созданной 30 африканскими лидерами в Аддис-Абебе 25 мая 1963 года.