В Таиланде при взрыве на судне пострадало 50 человек

Читайте также

В Таиланде при взрыве на судне пострадало 50 человек

392

Для предотвращения химической опасности была проведена санитарная обработка людей.

По меньшей мере 50 человек были госпитализированы с ожогами и ранениями после взрыва и пожара на контейнеровозе в порту города Лаем Чабанг в Таиланде, сообщает Bangkok Post.

Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения, установленную поблизости.

Причина произошедшего пока неизвестна, правоохранители и местные власти выясняют, какие химические препараты спровоцировали взрыв.

Для предотвращения химической опасности пострадавшие и находившиеся вблизи загоревшегося судна люди прошли обеззараживающую санитарную обработку.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×