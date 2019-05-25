В Таиланде при взрыве на судне пострадало 50 человек

По меньшей мере 50 человек были госпитализированы с ожогами и ранениями после взрыва и пожара на контейнеровозе в порту города Лаем Чабанг в Таиланде, сообщает Bangkok Post.
Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения, установленную поблизости.
⚠️🔴 CCTV FOOTAGE OF THE BLAST AT #LAEMCHABANG pic.twitter.com/efPqF7PfEa— Delete (@beepdelete) 25 мая 2019 г.
Причина произошедшего пока неизвестна, правоохранители и местные власти выясняют, какие химические препараты спровоцировали взрыв.
Для предотвращения химической опасности пострадавшие и находившиеся вблизи загоревшегося судна люди прошли обеззараживающую санитарную обработку.
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