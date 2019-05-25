Землетрясение прервало выступление Плющенко на шоу в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева пошутила, что подземные толчки произошли из-за её проката.

В Японии выступление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на шоу Fantasy on Ice прервало землетрясение магнитудой 5,1.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Тиба, где проходит шоу. Очаг залегал на глубине около 40 километров.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая также участвует в Fantasy on Ice, пошутила, что толчки произошли из-за её проката.

— Да это просто я откаталась, — говорит Медведева на записи, которая опубликована в её аккаунте в "Инстаграме".

Помимо Плющенко и Медведевой в этом году на шоу выступают олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.