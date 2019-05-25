Любители сериалов массово отписываются от HBO после финала "Игры престолов"

Зрители телеканала HBO после финала сериала "Игра престолов" массово задались вопросом, как отменить подписку на сервис. Пик соответствующих запросов в Google пришёлся на 20 мая, когда вышла последняя серия шоу.

По данным статистики сервиса Google Trends, запросы "Как отменить подписку на HBO?" начали набирать популярность с 18 мая и 20 достигли наивысшего уровня популярности.

Это объясняют тем, многие зрители пользовались HBO только ради "Игры престолов".

Напомним, 20 мая вышел заключительный эпизод сериала "Игра престолов". Однако финал восьмилетней истории разочаровал фанатов. В частности, многие подписали петицию в адрес HBO с требованием переснять последний сезон.