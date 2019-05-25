Петиция об отставке главы администрации Зеленского набрала нужное число голосов

Петиция об отставке главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана набрала необходимое для рассмотрения число голосов. Для того, чтобы собрать 25 тысяч голосов, инициативе потребовалось всего два дня.

В тексте петиции говорится, что Богдан нарушил закон "Об очистке власти". Теперь Владимир Зеленский или его администрация должны дать ответ.

Ранее сообщалось, что организация "Общественный люстрационный комитет" подала в суд иск с требованием отменить указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.