Петиция об отставке главы администрации Зеленского набрала нужное число голосов

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Петиция об отставке главы администрации Зеленского набрала нужное число голосов

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Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан. Фото © Facebook / Андрей Богдан

Петиция об отставке главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана набрала необходимое для рассмотрения число голосов. Для того, чтобы собрать 25 тысяч голосов, инициативе потребовалось всего два дня.

В тексте петиции говорится, что Богдан нарушил закон "Об очистке власти". Теперь Владимир Зеленский или его администрация должны дать ответ.

Ранее сообщалось, что организация "Общественный люстрационный комитет" подала в суд иск с требованием отменить указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.

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