В Москве объявлен жёлтый уровень опасности из-за сильного ветра

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Москве в ближайшие часы: ожидаются гроза, дождь и сильный ветер.
В связи с этим в столице и Подмосковье действует жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует сутки с 21:00 25 мая.
Напомним, в субботу днём жителей столицы ожидает от 21 до 23 градусов тепла, ночью показатель опустится до 13 градусов. В ночное время — дождь и грозы.
В Подмосковье днём 25 мая воздух прогреется от 20 до 25 градусов, ночью похолодает до +10.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени