МЧС показало видео спасения дельфинов при пожаре в Севастополе

Главное управление МЧС России по Севастополю показало видео спасения млекопитающих из охваченного огнём дельфинария.
— Руководитель тушения пожара, правильно оценив обстановку, определил, что создалась угроза двум дельфинам, находящимся в крытом бассейне, потолок которого уже горел. Кровля горела над этим бассейном. Было принято решение об эвакуации данных дельфинов, — рассказал сотрудник МЧС.
На кадрах видно, как спасатели вынесли афалин, которые весят по 300 килограммов, из помещения и на носилках перенесли в уличный плавательный бассейн.
Как ранее писал Лайф, в результате возгорания была частично уничтожена крыша дельфинария и расположенные рядом сувенирные магазины.
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