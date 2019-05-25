МЧС показало видео спасения дельфинов при пожаре в Севастополе

Млекопитающих, которые весят по 300 килограммов, на носилках доставили в уличный бассейн.

Главное управление МЧС России по Севастополю показало видео спасения млекопитающих из охваченного огнём дельфинария.

— Руководитель тушения пожара, правильно оценив обстановку, определил, что создалась угроза двум дельфинам, находящимся в крытом бассейне, потолок которого уже горел. Кровля горела над этим бассейном. Было принято решение об эвакуации данных дельфинов, — рассказал сотрудник МЧС.

На кадрах видно, как спасатели вынесли афалин, которые весят по 300 килограммов, из помещения и на носилках перенесли в уличный плавательный бассейн.

Как ранее писал Лайф, в результате возгорания была частично уничтожена крыша дельфинария и расположенные рядом сувенирные магазины.