В Челябинской области 13-летний подросток спас детей ценой собственной жизни

В Челябинской области 13-летний подросток утонул, спасая детей из заполненного водой угольного карьера, сообщает Life Shot.

Дима катался на велосипеде на берегу карьера с друзьями 24 мая. Они заметили, как гулявшие по обрыву дети оказались в воде из-за обвала берега. Дима бросился им на помощь и на своих руках вытащил двоих тонущих ребят, его подруга спасла ещё одного ребёнка, но сам мальчик выбраться уже не смог.

Дмитрий был воспитанником отделения Юнармии Копейска. Его тренер Егор Севостьянов рассказал Лайфу, что мальчик хотел пойти по стопам отца — офицера на пенсии — и поступить в лётное училище в Челябинске.

— Как тренер я его воспитывал с малых лет. Могу сказать, что, когда он у нас появился в клубе, начал резко жить спортивной жизнью нашего клуба, выступал абсолютно на всех соревнованиях, выезжал на все юнармейские движения, — сказал Севостьянов.

По факту смерти мальчика проводится доследственная проверка, его продолжают искать водолазы.