Зеленский прокомментировал решение трибунала по инциденту в Керченском проливе

Освобождение украинских моряков, участвовавших в провокации в Керченском проливе, по решению трибунала может стать шагом к разблокированию переговоров между Киевом и Москвой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров, — написал он в "Фейсбуке".

Зеленский добавил, что в Незалежной "очень ждут ребят дома".

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Российские пограничники смогли остановить корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации, сейчас они находятся под арестом.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, участвовавших в провокации. При этом в МИД РФ заявили, что рассмотрение этого инцидента не в юрисдикции арбитража.